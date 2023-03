Tchad : les baministes unis pour la redynamisation du MPS

Après une minute de silence en mémoire du défunt maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, le vice-président du comité d'organisation, l'ambassadeur Saleh Hamid, a remercié les militants qui, selon lui, ont participé massivement malgré leurs multiples occupations pour donner une importance particulière à cette commémoration du 33ème anniversaire du MPS. Il a rappelé que le 11 mars de chaque année est la date commémorative de la naissance du Mouvement patriotique du salut (MPS), célébrée en différé.



Après l'historique du MPS et le parcours du défunt maréchal Idriss Deby Itno présenté par un militant du parti, deux motions ont été présentées : une en soutien au Président de la transition et une en faveur des forces de défense et de sécurité. Prendre la parole, Paul Mbaïnedoum, membre fondateur du bureau Bamina, a souligné que le défunt maréchal avait dirigé le pays de manière responsable malgré les multiples difficultés rencontrées. Il a également souligné que la paix règne dans le pays et que toutes les normes sont respectées grâce à l'exercice démocratique du pouvoir. Il a ajouté que la gestion du pays était collective pendant le règne d'Idriss Deby Itno, étant donné que la plupart des premiers ministres nommés par lui étaient de l'opposition. Il a demandé que la date du 20 avril de chaque année soit considérée comme la journée des martyrs.



Enfin, l'ambassadeur Zakaria Fadoul Kitir et d'autres militants du bureau Bamina ont pris la parole devant la presse pour exprimer leur soutien à la transition en cours, au président de la transition et aux forces de défense et de sécurité.