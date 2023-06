Tchad : les bénévoles de l'ONAMA réclament leur intégration à la fonction publique

Dans un communiqué de presse reflétant leur détermination, les bénévoles soulignent qu'après avoir servi à l'Office national de radio et de télévision (ONRTV), à la direction générale de la radio et de la télévision (DGRTV) et à l'ONAMA, ils ont accumulé entre 3 et 13 ans de bénévolat. Ils affirment avoir été récompensés de manière insignifiante.



Selon le communiqué, des promesses d'intégration à la fonction publique et de contrats de recrutement leur ont été faites, mais en vain. Le document souligne que des préférences ont été accordées sur des bases personnelles. Les bénévoles appellent le président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, et le premier ministre, Saleh Kebzabo, à prendre en charge leur situation.



Ils ajoutent avoir travaillé pendant des années sans récompense et mentionnent que beaucoup d'entre eux sont confrontés à des difficultés. Le communiqué dénonce l'ingratitude qui ne fait pas honneur au Tchad, pays qui a ratifié des conventions en matière de code du travail.