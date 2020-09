Tchad : les bonnes volontés se mobilisent à N'Djamena pour aider les sinistrés d'inondations

Des vivres composés de sacs de riz, d'huile, sucre, farine et sachets de thé ont été distribués jeudi à des sinistrés des inondations du quartier Amtoukouï, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Ce geste est l'oeuvre de l'association La plume pour la culture et le développement, avec son partenaire Alnadjat Charity, et en collaboration avec la commune de N'Djamena. Il vise à soulager les ménages les plus éprouvés par les dégâts des pluies.



Le secrétaire général de l'association, Aboubakar Abdallah Hassan, a déclaré que leur présence vise à assister des victimes, ce qui a motivé l'initiative. "Ce n'est pas grand chose mais ça peut soulager pour quelques temps", a-t-il dit.



Selon lui, d'autres quartiers vont bénéficier de ces gestes. Des actions de débouchage et curage de caniveaux et routes sont prévues pour désenclaver certains axes.



Aboubakar Abdellah Hassan invite les bonnes volontés à faire preuve d'humanité pour voler au secours des sinistrés.