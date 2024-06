Tchad : les cadres de l’ONAPE et de l’ANIE se concertent

Ce jour, 27 juin 2024, il s’est tenu à l’ANIE, une réunion de haut niveau regroupant les cadres de l’ONAPE et ceux de l’ANIE, sous la bannière de leurs directeurs respectifs. Au cœur des échanges, il a été essentiellement question de la réhabilitation de l’ONAPE au guichet unique de l’ANIE, et du respect des normes législatives et règlementaires en matière d’emploi.



Après avoir planté le décor, Alkhassim Lol Mahamat Choua, directeur général de l’ANIE, à son corps défendant, a justifié la suppression de l’ONAPE du guichet, par le souci des plus hautes autorités à rendre fluide le processus de création d’entreprises. Car, poursuit-il que la chaîne dédiée aux formalités d’ouverture des entreprises était lourde.



C’est pourquoi le gouvernement a jugé utile de ne retenir que les structures essentielles concourant à cette création. Toutefois, Nassouradine Abakar Kessou, directeur de l’ONAPE a estimé nécessaire la présence de l’ONAPE au guichet, parce qu’elle permet de dissuader les entrepreneurs malhonnêtes qui ont tendance à empiéter sur le domaine de l’ONAPE en matière de placement et de maîtriser les expatriés frauduleux.



Rassurant son collègue, le directeur de l’ANIE a promis que toutes les dispositions seront prises pour barrer la voie aux cabinets privés de placement qui excellent dans le placement privé, monopole dédié à l’ONAPE.