Tchad : les cadres de l’ONAPE visitent le Centre DJADAYA de l'ANADER à Farcha

En cette journée du 05 février 2025, les cadres de l'ONAPE ont visité le Centre DJADAYA de l'ANADER à Farcha. Ce site, d'une superficie de 4 hectares, abrite sept parcelles cultivées avec diverses productions, notamment des tomates, des aubergines, des poivrons, des oignons, des oseilles, des corètes et d'autres cultures.



Cette initiative a pour but d'explorer les opportunités d'emploi dans le domaine de la culture maraîchère. L'objectif principal de cette visite est d'évaluer les installations du centre, pour mettre en place une formation pratique destinée aux jeunes, leur permettant d'acquérir des compétences concrètes et adaptées aux exigences du marché du travail.



Parallèlement, cette démarche promeut des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. En participant à ces formations pratiques, les jeunes auront l'occasion de développer leur savoir-faire, tout en créant des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dans l'agriculture et la production maraîchère.



Cette action s'inscrit dans une initiative plus large visant à dynamiser le secteur agricole et à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire. Elle offre également aux jeunes des perspectives d'avenir dans un secteur en pleine expansion.



Les formations prévues incluront des techniques de culture, de gestion des exploitations, ainsi que des notions de marketing et de valorisation des produits maraîchers, afin d'assurer une insertion réussie et durable dans le monde professionnel.