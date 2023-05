Tchad : les cadres ressortissants d’Assounga à Abéché préparent le championnat et la coupe de football

Il s'est tenu le 13 mai 2023, à l'ADETIC d'Abéché, une réunion préparatoire en vue d'accueillir les deux équipes de football qui représentent le département d'Assounga à la coupe provinciale et au championnat du Ouaddaï. La rencontre a été organisée par les fils et filles d'Assounga résidant à Abéché, qui ont regroupé les opérateurs économiques, les cadres du département ainsi que les étudiants.



Au cours de la rencontre, un panel composé de sept personnes a été mis en place : Ahmat Yaya Abdeldjelil, Abdallah Addeï Dahab, Mahamat Saleh Ousman Chékhaddine, Maha Mahamat Ahmat, Hawa Bakhit, Arafate Izadine Mahamt et Abdallah Adam Ibrahim. En présence de quelques responsables de la localité (département) : Mahamat Ali Rahamma, Abdelkerim Adam Sinine (PDG Al Biheira), Cheikh Ahmad Treye, Ousmane Hamdan, Mahamad Loucki et Ahmat Yahya Abdeldjalil.



La rencontre vise à adopter une stratégie pour mieux accueillir les deux équipes représentant le département à ces deux compétitions de la province qui auront lieu à Abéché, chef-lieu du Ouaddaï.



Interrogé par la presse locale à la fin de la rencontre, le président de la séance, Mohamad Loucki, a précisé que cette rencontre leur avait permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour recueillir les avis des uns et des autres afin de mieux préparer l'accueil et l'hébergement des représentants d'Assounga à ces deux compétitions. Il a également profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les ressortissants d'Adré, d'une manière générale, à se manifester pour apporter leur contribution afin de réserver un accueil chaleureux à la délégation.