Tchad : les candidats au concours d’entrée à l’ENA invités à consulter la liste provisoire

La Commission d’organisation des concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), au titre de l’année 2021-2022, informe les candidats de la publication à Ndjamena et dans les différents centres des concours en provinces, de la liste provisoire. Cette publication des candidats comprend les listes sont complètes, les dossiers sont à régulariser et les dossiers rejetés pour divers motifs.



Ainsi, les candidats sont invités à consulter cette liste et de vérifier les informations les concernant (nom, prénoms, date et lieu de naissance, type de concours, filière, centre d’examen ou pièces à régulariser). Pour les cas d’erreurs éventuelles sur les informations relatives aux candidats, ceux-ci peuvent adresser leurs réclamations au président de la Commission d’organisation desdits concours.



Par ailleurs, le complément des dossiers, et le dépôt des éventuelles réclamations des candidats, doivent se faire au plus tard le 6 septembre 2021 heures et 30 minutes, début de rigueur, La liste définitive sera affichée après intégration des éventuelles corrections et en tenant compte des résultats du baccalauréat 2021. Enfin, la date, les sites de composition des épreuves écrites et les numéros des candidats seront communiqués ultérieurement.