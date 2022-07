Tchad : les candidats se préparent pour la seconde série du baccalauréat

Selon le délégué intérimaire de l’éducation nationale et de la promotion civique du Moyen-Chari, Djimidoh Tade-Ogra, la province a présenté 4780 candidats. Parmi eux, 1726 ont été déclarés admis d’office tandis que 1039 candidats sont admissibles.



Le délégué intérimaire de l’éducation nationale et de la promotion civique du Moyen- Chari, Djimidoh Tade-Ogra, affirme que son souhait le plus ardent est que tous les candidats réussissent à cette seconde session.



Le délégué prodigue quelques conseils : avoir le moral haut, ne pas paniquer devant les sujets, travailler avec sérénité et être présent tôt devant la salle d'examen pour affronter les épreuves.