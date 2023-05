Tchad : les cantons mobilisés au Salamat pour la visite du président

Pour sa tournée à l'intérieur du pays, le Président de la transition le général Mahamat Idriss Deby Itno, a démarré par la province du Salamat. Il est arrivé le 10 mai 2023 à Am-Timan, chef-lieu de ladite province. La population est sortie massivement pour l'accueillir.



En cette circonstance, plusieurs banderoles de cantons Salamat 1 et Salamat 2, tenues par la population venue pour l'accueil du Chef de l'État, affichent le soutien total de ces deux cantons à la vision de la refondation du Tchad voulu par le général Mahamat Idriss Deby Itno.



Le représentant du canton Salamat 2, Abdoulaye Mahamat Anadif, déclare au nom des filles et fils du Salamat que les cantons Salamat 1 et 2 remercient le Président de la transition et son gouvernement d'union nationale pour leurs multiples actions en faveur de la paix.