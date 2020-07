TCHAD Tchad : les caractéristiques et conditions de port des tenues et galons de Maréchalat (décret)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Juillet 2020





Le décret n° 1577 du 15 juillet 2020 définit les caractéristiques et les conditions de port des tenues et galons spécifiques de Maréchalat du Tchad. Il est pris sur proposition du Grand Chancelier. La tenue est composée à la fois d'uniformes et d'attributs.



Selon les circonstances, il est institué trois tenues vestimentaires pour le Maréchalat du Tchad :

- une tenue d'apparat ;

- une tenue de cérémonie ;

- une tenue de combat.



De la tenue d'apparat

La tenue d'apparat de Maréchalat du Tchad au regard des circonstances est portée lors des grands évènements de prestige et comprend :



- Une vareuse en poly laine 220 g de couleur bleue nuit avec 2 fentes arrière sans poche poitrine, col Mao haut bradé main or motifs feuille de chêne sur drap bleu nuit, pattes de boutonnière poitrine brodée main or motifs feuille de chêne de deux côtés, boutons or aux motifs armoirie du Tchad, un bas de manches brodé main or motifs feuille de chêne, 7 étoiles métalliques or de 22 mm posées sur chaque manche à 6 cm au-dessus des bas de manches, pose juxtalinéaire des étoiles, 3 au milieu, 2 en dessous et 2 au-dessus ;

- une paire d'attentes de 4 cm brodée main or motifs feuille de chêne sur drap amarante ;

- un pantalon en poly laine 220 g de couleur bleue nuit avec bande commandant sur 4 cm brodée main or motifs feuille de chêne sur drap amarante ;

- un écusson de bras gauche aux couleurs nationales ;

- une aiguillette en cordon milanaise or double ferret or sur épaule gauche ; la grande médaille de la dignité de Grand-croix sur la poitrine gauche ;

- une cape en soie ou en tissu poly viscose de 110 g de couleur bleue nuit brodée main or sur 4 cm sur les deux bords et au cou, médaille de la dignité de Grand-croix brodée machine sur la poitrine gauche, liseré tissée en milanaise or avec embout à franges pour attache cou ;

- une casquette Maréchal avec coiffe démontable en poly laine de couleur bleue nuit brodée machine sur le haut motif armoirie du Tchad, bandeau brodé main or motifs feuille de chêne sur drap amarante, 7 étoiles dorées de 5 mm posées en face au milieu du bandeau, macaron sur drap amarante brodé main or aux motifs armoirie du Tchad, visière noir brillante brodé main or sur le pourtour, 2 boutons or au motif armoirie du Tchad sur les côtés fixant un jugulaire double brin or ;

- Un bâton de Maréchal de couleur noire, modèle empire semé de 23 étoiles dorées de 15 mm, symbolisant les 23 provinces du Tcahd, embout métallique avec le haut gravé motif armoirie du Tchad, la bague supérieure gravée de la mention "Terror Belli Decus Pacis", soit "Terreur pendant la guerre, bouclier pendant la paix". La bague inférieure comporte le nom du maréchal, la date de sa nomination ;

- une canne de Dignitaire de couleur noire, semé des motifs de l'armoirie du Tchad, embout métallique orné avec le haut gravé motif armoirie du Tchad, la bague supérieure comporte le nom du maréchal, la date de son intronisation ;

- un sabre de Maréchal lame forgée, flexible, bleuie et dorée, poignée règlementaire en bronze, fourreau fer noirci terminé par la bouteroie dotée d'un dard acier, dragonne large pompon et fines franges en cordon milanaise. La lame est gravée sur la face visible, la devise de Maréchalat du Tchad "Pour l'honneur et la fidelité à la patri" et sur l'autre face comporte le nom du maréchal, son rang et la date de son intronisation ;

- Une cocarde pin's tricolore métallique ou brodée main de 20 mm avec le bleu au centre, le jaune ensuite et le rouge à l'extérieur, le sigle RT gravé sur le bleu, la mention MARECHAL du TCHAD en demi courbe sur le rouge et sept étoiles dorées semées sur le pourtour. Elle est portée sur la poitrine gauche et les accoutrements civils ou militaires en toute circonstance.

- une ceinture de pantalon en nylon de couleur noire, boucle gravée or ; une paire de gants blancs en nylon ;

- une paire de chaussures basses en cuir de couleur noire ; une paire de chaussettes de couleur noire.



De la tenue de cérémonie

La tenue de cérémonie de Maréchalat du Tchad, au regard des circonstances est portée lors du service courant et lors des cérémonies militaires avec préséance protocolaire. Elle comprend :



- une vareuse en poly laine, 220 g de couleur kaki clair avec 2 fentes arrières, 2 poches poitrine et 2 poches basses, pattes sur épaules, boutons or motif armoirie du Tchad, coin de col en drap amarante brodé main or aux motifs armoirie du Tchad, bas de manches galonnés motif feuille de chêne sur drap kaki clair, 7 étoiles métalliques or de 22 mm posées sur chaque manche à 6 cm au-dessus des bas de manches, pose juxtalinéaire des étoiles, 3 au milieu, 2 en dessous et 2 au-dessus ;

- un pantalon en poly laine 220 g de couleur kaki clair avec bande commandement sur 4 cm brodée main or, motifs feuille de chêne sur drap kaki clair ;

- une paire de fourreau d'épaule souple brodé main or sur drap amarante, pourtour brodé main or, galonné de 7 étoiles dorée brodé main, motif armoirie brodé main or ;

- une chemise blanche à manches longues avec pattes sur épaules et poches poitrine ;

- un écusson de bras gauche aux couleurs nationales ;

- une barrette de décorations en médailles pendantes sur la poitrine gauche ;

- une casquette de Maréchal avec coiffe démontable en poly laine de couleur kaki clair brodée machine sur le haut motif armoirie du Tchad, bandeau brodé main or motifs feuille de chêne sur drap amarante, 7 étoiles dorées de 5 mm posées en face au milieu du bandeau, macaron sur drap amarante brodé main or aux motifs armoirie du Tchad, visière noire brillante brodé main or sur le pourtour, 2 boutons or au motif armoirie du Tchad sur les côtés fixant un jugulaire double brin or ;

- un bâton de Maréchal de couleur noire, modèle empire semé d'un nombre d'étoiles dorées de 15 mm équivalent au nombre des provinces du Tchad, embout métallique avec le haut gravé motif armoirie du Tchad, la bague supérieure gravée de la mention "Terror Belli Decus Pacis" soit "Terreur pendant la guerre, bouclier pendant la paix". La bague inférieure comporte le nom du maréchal et la date de sa nomination ;

- une cravate de couleur noire ; une aguillette en cordon milanaise or double ferret or sur épaule gauche ;

- une ceinture en nylon de couleur kaki clair, boucle or gravée ;

- une paire de gants blancs en nylon ;

- une paire de chaussures basses en cuir de couleur noire ;

- une paire de chaussettes de couleur noire.



De la tenu de combat

La tenue de combat de Maréchalat du Tchad au regard des circonstances est portée lors des missions commandées ou lors des cérémonies de traditions militaires. Elle comprend :



- un uniforme treillis modèle GUERILLA F3, tissu Rip-stop 210 g, bariolé désert ou forêt avec impression de la mention "Maréchalat du Tchad" ;

- un tee-shirt en coton, bariolée désert ou forêt ;

- une casquette de combat type US, bariolée désert ou forêt, motif armoirie brodé machine par devant, bordé de 7 étoiles or ;

- une paire de chaussures d'intervention bariolée désert ou forêt double zip ;

- un écusson de bras gauche brodé machine aux couleurs nationales ;

- un écusson de bras droit brodé machine aux motifs armoirie du Tchad ;

- un chèche de couleur kaki clair ou bariolé forêt ;

- un ceinturon TAP bariolé désert ou forêt ;

- une paire de mi-bas de couleur noir ;

- un galon de poitrine en drap amarante avec 7 étoiles dorées ;

- un galon opérationnel de basse visibilité.





