Tchad : les centres sociaux de N'Djamena affectés par les inondations

Le directeur général adjoint du ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Soungui Ahmed, accompagné de son staff, a visité dimanche après-midi quelques centres sociaux de la capitale pour s’imprégner de dégâts causés par les inondations.



La visite de constat a commencé successivement par le centre social n° 7 à Chagoua, le centre social n° 3, le centre social n° 2 à Paris-Congo et le centre social n° 4.



Les responsables de ces centres sociaux ont relevé un certain nombre de difficultés, entre autres le manque de matériaux et le manque d'équipements.