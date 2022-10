Tchad : "les challenges seront relevés", Mahamat Idriss Deby

Mahamat Idriss Deby reconnaît un débat "sincère et véridique de tous les maux qui ont émaillé la nation (...) avec un sens profond du devoir (...) et des aspirations légitimes du peuple".



Il salue le sens élevé de patriotisme des participants au DNIS et la "marque suprême de tempérance tout au long des échanges et discussion", marquant le triomphe de la raison.



"Le dialogue a démontré que les tchadiens sont capables de hauteur lorsqu’ils décident d’être grands. Ainsi les chalenges seront-ils relevés, s’il plait à Dieu. Parce que le Tchad le vaut bien ! (...) La mission du dialogue national est bien accomplie et les objectifs ont été atteints (...) Ces efforts et résultats obtenus seront inscrits dans les annales du pays", affirme le président de la transition.