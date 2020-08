Tchad : les changements essentiels à connaitre dans l'organisation du baccalauréat

Le président du jury du baccalauréat, Bianzeubé Tikry, a porté samedi à la connaissance des candidats et du personnel impliqué dans l'organisation des examens de la session d'août 2020, des changements majeurs cette année.



"La maladie à coronavirus est très contagieuse, ce qui nous oblige à nous adapter", a-t-il indiqué.



Parmi les changements essentiels : l'effectif des candidats par salle sera réduit considérablement pour tenir compte de la distance physique nécessaire entre les candidats.



Les épreuves se dérouleront tous les jours par alternance de série (un jour pour la série A4 qui constitue à elle seule plus de 60% des candidats et un jour pour les autres séries, jusqu'à la fin des épreuves). Les candidats de la série A4 composeront les mardi, jeudi et samedi, tandis que les autres séries les lundi, mercredi et vendredi.



À cause du nombre élevé de leurs épreuves, les candidats des séries techniques et arabes composeront certaines de leurs épreuves le samedi avec les candidats de la série A4.



Toutes les programmations à ce sujet sont consignées dans le calendrier du déroulement des examens et affichées dans tous les centres.



Au lieu d'une épreuve par jour comme dans les années passées, les candidats composeront deux épreuves par jour. La première commencera à 8 heures et la seconde à 14 heures.



Les activités sportives n'auront pas lieu pour des raisons liées à l'impraticabilité des terrains de sports en mois d'août.