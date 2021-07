Tchad : les chauffeurs de minibus escroquent les usagers sur certains axes à N’Djamena

L’avènement du Covid-19 a conduit le gouvernement tchadien à prendre des mesures sanitaires limitant le nombre de places dans les minibus. Cette mesure a occasionné une modification des tarifs dans tous les axes de la ville de Ndjamena. Quelques mois plus tard, ces chauffeurs de minibus ne respectent plus cette mesure de distanciation. Ils entassent les clients comme auparavant et ne respectent plus les prix de ramassage.



Malgré les conditions d’embarquement désagréables et l’insalubrité dans les bus, les chauffeurs de l’axe Gassi-Grand marché prennent 250 FCFA, au lieu de 200 FCFA. Sur l’axe marché à mil à Dembé, et de Dembé à Habbena jusqu’au rond-point Hamama, il est exigé aux usagers,150 FCFA, au lieu de 100 FCFA. Interrogés à ce sujet, certains chauffeurs ont préféré gardé le silence, mais quelques apprentis disent que le prix n’a pas changé, sauf en cas de défaut de monnaie, en raison de la présentation d’un billet de banque.



La même explication est avancée sur l’axe Gassi-Grand marché, pour 250 FCFA, en cas de billet. Certains boudent mais en vain. Et selon Alain, un maçon habitant le quartier Digo, « nous sommés obligés de payer les 150 ou 250 FCFA, car ce bus nous rend service ». Face à cette situation, l’Association des Droits des Consommateurs et la mairie de la ville sont interpellées, pour redresser les prix sur tous les axes, et de rendre accessible ce moyen de déplacement à tous.