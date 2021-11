Tchad : les chefs d'établissement doivent "dénoncer tout comportement déviant"

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Kosmadji Merci, a signé le 26 novembre une note circulaire relative aux violences en milieu scolaire. Selon lui, "à l'amorce de l'année, nous assistons au festival d'agressions occasionnant quelques fois, la perte en vie humaine".



L'école est un creuset de l'unité nationale ; tout genre de violence y est banni", rappelle le ministre. Kosmadji Merci ajoute que "tout coupable d'agression verbale ou physique encourt des sanctions administratives et judiciaires graves".



Le ministre ordonne aux chefs d'établissement de procéder au contrôle systématique et de dénoncer tout comportement déviant.