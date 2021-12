Tchad : les chefs d'établissements du département de Ouadi-Rimé formés

233 directeurs d'écoles et responsables associations des parents d'élèves du département de Ouadi-Rimé, dans la province du Batha, sont formés depuis le 3 décembre par l'ONG VIE (Vision et initiative sur l'environnement). Durant cinq jours de formation, ils bénéficient des techniques en vue de mieux diriger leurs écoles et encadrer les élèves.



Le préfet du département du Ouadi-Rimé, Maïmara Abba Adji, estime que la formation est un soulagement. "Je remercie l'ONG VIE pour cette initiative et j'interpelle également les participants afin de bien suivre cette formation et mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris dans le cadre de cette formation pour améliorer le système éducatif de notre cher département", a-t-il dit.