Tchad : les chefs de canton renforcent leur leadership communautaire dans les zones pétrolières

L'Ong Éducation Santé Environnement pour le Développement Durable (ESEDD), en partenariat avec la société Petrochad Limited, une filiale de PERENCO, organise un atelier de deux jours pour former vingt chefs de canton des sites pétroliers de Mangara et Badila.



Les thématiques abordées incluent le rôle et les responsabilités des chefs dans leurs zones, le leadership et le plaidoyer.



Cette initiative, qui s'aligne sur la politique nationale de développement menée par le ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie, vise à équiper les leaders communautaires des connaissances et compétences nécessaires, pour contribuer au développement durable et au bien-être des populations locales.



Le coordonnateur national de l'ONG ESEDD, Mbaiaobah Koualaou, a introduit l'atelier en soulignant son importance pour l'orientation des actions des leaders communautaires. La formatrice Assoum Tog-Naye a débuté par une évaluation initiale des connaissances des participants sur leur rôle et responsabilités, et les a divisés en trois groupes pour des travaux de groupe.



L'atelier vise à discuter des activités principales, des défis et des difficultés dans les territoires concernés, et à encourager les chefs de canton à utiliser efficacement les informations fournies pour le développement de leurs communautés.