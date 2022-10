Tchad : les chefs de races affirment que "la prise de pouvoir doit passer par les urnes et non par la violence"

Réunis à N'Djamena au sein de la coordination des chefs de races pour la résolution pacifique des conflits sociaux et inter-communautaires, les chefs de communautés ont tenu à s'exprimer sur les événements malheureux qui ont eu lieu le 20 octobre dernier dans plusieurs villes du pays, occasionnant des morts d'hommes et causant également des dégâts matériels très lourds.



Les chefs de communautés appellent le gouvernement et toute la population à prôner la paix et la non-violence car selon eux, la prise de pouvoir doit passer par les urnes et non par la violence. Ils dénoncent la manipulation et l'instrumentalisation des jeunes par quelques partis politiques afin d'assouvir leurs intérêts personnels.



Les chefs de communautés -communément appelés chefs de races- exhortent le gouvernement de transition à se pencher sur le cas des manifestants qui ont été fait prisonniers et de préserver leurs vies.