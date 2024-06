Tchad : les chefs de services provinciaux du Guera outillés sur les procédures foncières

Le centre de formation ADETIC de Mongo a accueilli ce 27 juin 2024, les représentants des différents chefs des services de la province du Guéra. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la formation sur l'appui du CELIAF au Groupe Technique de Travail (GTT), concernant l'organisation d'une formation sur les procédures et démarches pour l'obtention et la sécurisation du titre foncier.



Cette initiative fait partie du projet « Action de renforcement de la culture démocratique et de la participation civique des citoyens », en particulier des femmes et des jeunes, dans les provinces du Guera, de l'Ouaddaï et dans la ville de N'Djamena.



Dans son mot de bienvenue, le chargé de programmes de FHI 360, Maï Moustapha, a souligné que cet atelier concrétise les connaissances acquises auparavant, avant de présenter le projet FHI 360 et ses objectifs dans les cinq provinces du pays.



Dans son discours d'ouverture, Yacoub Mahamat Moumine, inspecteur de l'environnement dans le Guera et représentant du délégué, a souligné que les problèmes fonciers sont très cruciaux, entraînant régulièrement des pertes en vies humaines. Il a donc jugé nécessaire de former les membres du GTT, afin qu'ils puissent relayer l'information à toute la communauté.



Il a également encouragé les participants à poser de nombreuses questions, afin d’obtenir des éclaircissements.