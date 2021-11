Tchad : les citoyens peuvent désormais dénoncer les cas de corruption avec le 116

Le nouveau vert 116 est gratuitement accessible sur l’ensemble du territoire national. Toute personne victime d’abus quelconque peut saisir les autorités à travers ce numéro pour une solution adéquate, précise le général Djimadoum Tiraïna, vice-président du Conseil militaire de transition.



La victime peut s’expliquer clairement pour permettre à son interlocuteur de traiter avec diligence et célérité son cas.



Les appels peuvent s’effectuer 24h/24 et 7/7 jours en vue de traiter en temps réel toutes les dénonciations et les alertes.



« Il s’agit, pas seulement de soulager les citoyens victimes de l’arbitraire, mais de combattre aussi la corruption et d’étendre les tentacules face à ce qui mine le bon fonctionnement de l’administration publique », affirme le vice-président du CMT.



Les violences basées sur le genre sont prises en compte par la centrale d’appel. « Les victimes ne doivent plus hésiter un instant pour utiliser ce numéro d’alerte et dénoncer les auteurs, coauteurs et complices », exhorte le général Djimadoum Tiraïna.