Tchad : les clés de l'avenir du Guera discutées lors d'une conférence à Mongo

Le Maire de la commune de Mongo, Abdelmalik Abderamane, a saisi cette opportunité pour prodiguer des conseils précieux aux jeunes présents lors de la conférence. Il a souligné l'importance de l'engagement de la jeunesse dans la construction de l'avenir de la province.



Le Délégué de la Jeunesse, des Sports, et du Leadership Entrepreneurial du Guera, Mahamat Saleh Mahmout, a renforcé le message en mettant en avant le rôle vital de la jeunesse en tant que levier du développement et de l'avenir du pays. Il a encouragé les jeunes à promouvoir la solidarité et l'unité pour mieux contribuer à l'épanouissement de la province.



La séance d'échanges, axée sur l'identification des véritables causes entravant le développement du Guera, a enrichi les débats de la conférence. Cet événement a permis de sensibiliser la jeunesse sur son rôle clé dans l'essor de la province et de discuter des moyens de surmonter les défis qui se posent.