Tchad : les commerçants d'Abéché font bloc face aux mesures douanières

Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, ressemble à une ville morte ce mardi face aux mesures prises par les autorités locales. Le marché central reste fermé et les grands axes de la ville sont peu empruntés par les automobilistes.



Cette situation s'explique par la colère des commerçants de la ville. Ce matin, des douaniers ont saisi des sacs de sucre dont ils estiment qu'ils auraient été importés frauduleusement. Les commerçants ont jugé la décision illégale.



Vers 8h40, les agents de la douane ont débarqué au marché d'Abéché pour notifier aux commerçants de procéder au dédouanement des sacs de sucre, explique Mahamat Ahmat, un vendeur au grand marché d'Abéché.



D'après lui, les douaniers ont ramassé des sacs de sucre dans certaines boutiques, ce qui lui a fait peur et l'a poussé à fermer sa boutique.



Peu après, les commerçants se sont retrouvés en assemblée afin de trouver des solutions. Ils ont décidé de faire grève et ont fermé leurs boutiques pour sécuriser leurs marchandises.