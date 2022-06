Tchad : les commerçants d'Ati s'approprient les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation "santé pour tous", l'association Monde Avenir, à travers des volontaires de proximité, a fait une descente dans les deux marchés et l'abattoir de la ville pour sensibiliser les vendeurs et les vendeuses sur la bonne pratique de l'hygiène alimentaire.



L’objectif de cette caravane est de sensibiliser les citoyens sur les moyens d’obtenir un produit alimentaire sain, conforme aux mesures d’hygiène, aux règles de conservation, ainsi qu’au respect de la chaine de froid et aux règles d’étiquetage.



Le secrétaire général de Monde Avenir, Abdelaziz Abakar Zakaria, a rappelé aux vendeuses des produits alimentaires l'importance de l'hygiène. Les produits doivent être emballés et exposés dans un endroit sain.



Selon lui, la santé n'a pas de prix et la prévention doit être de rigueur car protéger la population de toutes les maladies est une obligation pour tous.



Les vendeurs et les vendeuses ont salué cette initiative et ont recommandé à l'association des les aider dans le cadre de la salubrité et l'assainissement dans leurs milieux de vente.