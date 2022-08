Tchad : les commerçants en grève à Abéché, ils annoncent une manifestation

Les commerçants d'Abéché annoncent une manifestation dans toute la ville ce mercredi. Motif : ils réclament la réhabilitation du sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi.



Le président de la chambre de commerce du Ouaddaï, Adoud Didane, a interpellé lundi les commerçants sur le respect de la hiérarchie administrative. Il estime que les étapes n'ont pas été respectées pour faire remonter leurs revendications, avant de manifester.



Les commerçants entendent faire pression sur les autorités à quelques jours du dialogue national inclusif.



Le 26 janvier 2022, le sultan du Ouaddaï et le chef de canton Bani Halba ont été suspendus par les autorités à la suite d'émeutes meurtrières dans la ville d'Abéché, en contestation de l'intronisation d'un chef de canton Arabe Bani Halba.



Les violences ont fait au moins cinq morts et 35 blessés. Les forces de l'ordre ont fait usage de tirs à balles réelles, selon la CNDH et la CTDDH, deux organisations des droits de l'Homme.