Tchad : les commerçants satisfaits de l'annulation du projet d'un nouveau marché

Le président de la Coordination Nationale des Organisations des Commerçants du Tchad (CONACOT), Saleh Goudja Malla, salue, lors d'un point de presse tenu vendredi 25 janvier au siège de la coordination à N'Djamena, la décision du gouvernement portant annulation du projet de construction et d’exportation du marché à mil. Par ailleurs, il encourage les commerçants à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs vis-à-vis de l’Etat.



Le président de la CONACOT, Saleh Goudja Malla exprime toute sa reconnaissance au président Idriss Deby Itno pour avoir annulé le projet de reconstruction et d’exportation du marché à mil. IL ajoute que cette sage décision de chef de l’Etat a soulagé des milliers de commerçants et commerçantes de toutes catégories confondues du marché à mil.



« je demande à cet effet à tous les opérateurs économiques de reprendre normalement leur activité commerciale et d’importation des marchandises car le problème de divertissement du marché à mil est régulier. J’exhorte également tous les commerçants à payer légalement les taxes et les impôts communales, les impôts et les taxes douanières régulièrement dans les collectes des recettes », recommande-t-il.