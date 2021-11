Tchad : les commerçants sous hangars et containers ont 10 jours pour déguerpir à N’Djamena

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, a déclaré ce 29 novembre avoir constaté une prolifération des hangars et containers transformés en boutiques. Ils sont placés, pour la plupart, aux abords des voies bitumées en non bitumées.



Le maire relève que l’emplacement de ces hangars et containers contribue à la réduction des chaussées, empêchant ainsi la fluidité de la circulation.



Toutes les autorisations d’occupation du sol et de la voirie ne sont délivrées que par la commune de la ville, après introduction d’une demande qui sera étudiée par les services techniques, précise le maire.



Les propriétaires de hangars et containers sont invités à les retirer immédiatement. Un délai de 10 jours leur est accordé. Passé ce délai, une commission sera mise en place et procédera à leur dégagement.



Le maire ajoute que les marchandises exposées aux abords des rues doivent être réintégrées dans les boutiques.