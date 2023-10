Tchad : les communautés du Logone Occidental formées sur l'éducation financière et la micro-assurance agricole indicielle

Au cours de la première journée de formation, les membres des différentes communautés ont acquis des compétences en élaboration budgétaire, couvrant divers aspects tels que les recettes, les dépenses fixes, les charges courantes, et les charges de renouvellement ou occasionnelles. Pour illustrer la budgétisation, le facilitateur. Frédéric Saha, consultant international, a présenté une vidéo expliquant comment établir un budget et reconnaître s'il est déficitaire, équilibré ou excédentaire.



Ensuite, le formateur a abordé la question des mécanismes d'épargne dans les microfinances, une notion cruciale pour les familles. Il a développé les différents aspects de l'épargne, en mettant l'accent sur l'importance de l'accumulation active et les avantages d'épargner au sein d'institutions bancaires.



Lors des discussions, les participants ont particulièrement interrogé les raisons d'emprunter de l'argent, portant leur attention sur trois principales : l'investissement, les besoins d'urgence, et la consommation. Le consultant Frédéric Saha a clairement exposé ces trois principales raisons pour emprunter, soulignant notamment que les emprunts à des fins de consommation peuvent retarder le développement des communautés en milieu rural.