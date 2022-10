Tchad : les communautés locales et peuples autochtones d’Afrique et d’Asie se mobilisent pour la planète

Pasang Dolma Sherpa invite les peuples locaux et communautés autochtones à s’unir pour la construction d'un monde résilient aux changements climatiques.



Présente à la rencontre, la représentante du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Koko Warne, informe que la plateforme vise trois objectifs : l'échange des connaissances, le partage des politiques sur le changement climatique et la planification du changement climatique.



"Le monde est confronté au phénomène du changement climatique. Les peuples locaux et communautés autochtones doivent se mettre ensemble pour relever les défis liés au changement climatique en proposant des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre", indique Koko Warne.



"Le Tchad a porté le projet de la grande muraille verte qui consiste à reboiser la zone sahélienne du pays. Ce projet n’a pas eu beaucoup d’impact sur les changements climatiques. Malgré les efforts fournis, la menace est toujours présente", relève Oualbadet Magomna, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Il souhaite que les résolutions de la rencontre soient portées à la COP27.



La rencontre bi-régionale de la plateforme des communautés locales et peuples autochtones d’Afrique et d‘Asie se poursuit jusqu’au 16 octobre 2022.