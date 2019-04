Tchad : les communes de N'Djamena sollicitées pour créer de l'emploi aux jeunes

L'Office nationale de la promotion de l'emploi (ONAPE) a organisé jeudi 11 avril une rencontre de concertation sur l'implication des collectivités territoriales décentralisées dans la création et l'intensification de la main d'oeuvre en milieu urbain et péri-urbain. L'objectif de la rencontre est d'accroître l'implication des collectivités dans les politiques et stratégies nationales d'insertion socio-professionnelle.



A travers une étude thématique sur le développement de l'approche à haute intensité de la main d'oeuvre dans les communes d'arrondissement de N'Djamena, l'ONAPE veut trouver des alternatives et stratégies adaptées pour créer des emplois aux jeunes.



"Cette rencontre a pour but de relever les potentialités socio-économiques des différentes communes pour voir les opportunités socio-économiques d'insertion des jeunes", a déclaré Faycal Hissein Hassan Abakar, directeur de l'ONAPE.



Les collectivités peuvent, à travers le transfert des compétences de développement économique, d'insertion sociale et de formation, contribuer à la création d'emplois. Les potentialités de chaque commune sont ainsi ciblées.



"La récession économique qui n'est pas une situation unique pour notre pays, a engendré un taux élevé de nombre de chômeurs parmi les jeunes. C'est pour cette raison que le Gouvernement a mis en place des stratégies et des instruments pour valoriser les petits métiers et créer des emplois aux jeunes", a souligné Dago Yacoub, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena.



Ces dernières années, le chômage des jeunes s'est accentué avec la crise économique.