Tchad: les communes des provinces du Nord mutualisent leurs expériences à Abéché

La commune d’Abéché et les communes des provinces du Nord ont organisé un atelier d'échange d'expérience ce 21 mars 2022, dans la salle de réunion de la GIZ. Cet atelier de 4 jours regroupe les représentants des quatre communes venus de Bardaï, Fada, Faya et d’Abéché. Il s'inscrit dans le cadre du projet de développement intégré des communes du nord du Tchad lancé le 18 septembre 2019 à Faya.



Le projet couvre les provinces du Borkou, de l’Ennedi Ouest et du Tibesti. Son objectif est de réduire la vulnérabilité de la population, plus particulièrement des femmes et jeunes.



Le chef du projet de la GIZ, Jean-Paul a fait un bref aperçu sur la mise en œuvre des réalisations du projet, notamment l’auto-évaluation des communes, l'étude socio-économique des communes et l'étude hydraulique des zones d'intervention.



Le point focal du ministère de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Mahamat Youssouf Sougui, a relevé que le ministère du Plan a un suivi régulier sur l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Pour lui, la tenue de ces assises permettra aux communes du Nord d’en tirer le maximum de profits et d'expériences de la commune d'Abéché.



Le 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, s'est réjoui du choix de la ville d’Abéché d’abriter cette rencontre d'échange d'expérience. Selon lui, Abéché de par sa réputation est citée comme commune de référence par beaucoup de visiteurs et observateurs. Ce qui fait la différence entre la commune d'Abéché et les autres communes du pays, c'est surtout la synergie entre l'équipe, la complémentarité, la transparence et l’implication de tout le monde dans la gestion optimale des ressources matérielles et financières de la commune.



Daoud Doungous Taguilo, a exhorté, l'équipe de la commune d'Abéché d’être disponible et courtoise pour une participation responsable et active pendant le déroulement des activités de cette rencontre, afin que les participants à ces assises repartent avec des expériences riches pour leur permettre de promouvoir le développement de leurs communes et relever les défis auxquels ils sont confrontés.