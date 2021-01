Tchad : les comptables publics "formellement interdits" d'accorder des avances sur salaire

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a signé le 21 janvier 2021 une circulaire portant instructions relatives aux modalités d'application des dispositions fiscales de la Loi de Finances 2021. À l'échelle des provinces, le ministère des Finances et du Budget veut assurer une meilleure prise en charge des dépenses publiques.



Parmi les instructions, il est formellement interdit aux comptables publics d'accorder des avances sur salaire. "Pour les valeurs de caisse existantes, il est fortement recommandé aux comptables de faire toutes les dilligences nécessaires pour les régulariser", précise le ministre.



Tahir Hamid Nguilin demande aux différents corps de contrôle d'exercer toutes leurs prérogatives pour le recouvrement des éventuels déficits de caisse enregistrés dans les différents postes comptables.



Les comptables publics qui auront manqué à leurs obligations "verront leurs responsabilités personnelle et pécunaire être engagées immédiatement".