Tchad : les conducteurs de "Rakcha" alimentent la violence à Abéché

Abéché compte environ 80% de jeunes valides mais sans emploi, qui commencent à se tourner vers une activité à la fois facile et compliquée pour subvenir à leurs besoins : le Touctouc, communément appelé "Rakcha" (de la véritable appellation : rickshaw).



Cette activité est la principale occupation des jeunes pendant les vacances, avec l'objectif ultime de devenir de grands commerçants et d'avoir leur propre rickshaw. Cependant, la réalité ne correspond pas à leurs aspirations. Le vol, le banditisme, les arnaques, la consommation de cannabis, la présence de personnes atteintes de troubles mentaux, de personnes handicapées, de personnes sourdes-muettes et d'enfants rendent ces rickshaws dangereux pour les passagers. Malheureusement, personne n'en parle, car les autorités et les forces de sécurité ferment les yeux sur ces problèmes, cherchant seulement à s'enrichir à travers des pots-de-vin quotidiens.



"On m'a volé mon téléphone à plusieurs reprises, et en plus de cela, si vous êtes dans une situation d'urgence la nuit, les conducteurs de rickshaws vous demandent un prix exorbitant, comme si vous voyagez sur une longue distance, alors que vous voulez simplement vous déplacer d'un quartier à un autre", confie le jeune Fadoul à Alwihda Info.



Ces conducteurs de rickshaws sont souvent très agressifs et arrogants. Beaucoup d'entre eux ne sont pas formés et certains consomment de l'alcool tout en travaillant. Certains empruntent même les rickshaws de leurs amis pour se promener, mais s'ils rencontrent des femmes, ils se permettent des comportements inappropriés.



Il est grand temps que les autorités prennent des mesures pour mettre fin à ces pratiques illégales et pour assurer la sécurité des habitants d'Abéché.