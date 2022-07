Tchad : les conducteurs de bus sensibilisés sur le respect du Code de la route à Abéché

Une campagne de sensibilisation sur le respect du Code de la route a été organisée à Abéché, au parc routier des voyages en direction de N'Djamena.



En effet, la sous-coordination nationale pour la paix, en appui au Conseil militaire de transition dans le Ouaddaï, a organisé le 5 juillet 2022, à la gare de voyage pour Ndjamena, une séance de sensibilisation sur le respect du Code de la route et l’assainissement dudit parc.



Cette activité de sensibilisation a connu la présence des responsables communaux, ceux des transports, ainsi que les membres du syndicat des transporteurs du Ouaddaï. Cette campagne fait suite à un constat réel : le phénomène de tracasseries et de vol aux différentes gares-voyageurs dans la ville d’Abéché. La sous-coordination nationale pour la paix a mené cette campagne en vue d'un changement de comportement.



Le président du syndicat des transporteurs du Ouaddaï, Abakar Chaïbo s'est indigné du comportement des chauffeurs des bus qui passent tout leur temps au téléphone, pendant qu'ils sont en circulation. Le point focal de la sous-coordination nationale pour la paix, Mahamat Abdelrahim Chahata a précisé que son organisation lutte contre les maux qui minent la société.



Présent à la cérémonie, le 3ème adjoint au maire de la ville d’Abéché, Daoud Doungous Taguilo a invité les responsables des agences de voyage à gérer leurs bus devant leurs agences, afin de laisser la commune faire son travail dans le cadre de l’hygiène et assainissement. Il faut noter que cette campagne s'étend dans toutes les gares de voyage de la ville d’Abéché.