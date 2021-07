Tchad : les conseillers municipaux de Moundou réclament en vain une session extraordinaire

Le 5 juillet, 12 conseillers municipaux se sont entendus pour une demande de session le 8 juillet 2021, conformément à la loi du 12 février 2000 qui prévoit que 2/3 des conseillers peuvent demander une session extraordinaire tout comme le maire. La demande a été transmise au maire intérimaire de Moundou mais la date a été décalée au 23 juillet en raison de l'approche de la fête de Tabaski.



À l'ordre du jour, la session visait à confirmer le maire intérimaire comme maire titulaire et statuer sur le poste vacant ainsi que le cas des maires adjoints.



Le 23 juillet, la session n'a finalement pas pu se tenir. Les conseillers municipaux signataires dénoncent des "agissements de certaines personnes sur les réseaux sociaux" qui remettent en cause leur légitimité. Ils appellent à organiser la session dans un bref délai et à ne pas tenir compte des agitations.