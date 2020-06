Tchad : les conseillers municipaux de la commune de Moundou en colère

Il ne fait pas bon ménage dans la commune de Moundou. Les conseillers de ladite commune, dénoncent les pratiques du gouverneur du Logone Occidental, du préfet du Lac Wey et du Maire intérimaire de la Commune de Moundou jugées peu orthodoxes. Dans un communiqué de presse, le conseil municipal (14 signataires) affirme qu’ « après la nomination du Maire intérimaire M. Nédiao Djigambaye, il se passe des choses inadmissibles que le conseil municipal ne peut tolérer et est obligé d’en parler ».



« Tout ce que font le Gouverneur du Logone Occidental et le Préfet du Lac Wey en complicité avec le Maire intérimaire de la ville de Moundou M. Nédiao Djigambaye relève d’un autre âge, c’est anormal du point de vue démocratique », souligne le communiqué.



En effet, les conseillers dénoncent « une confiscation du pouvoir du conseil municipal par le gouverneur du Logone Occidental, une immixtion de Monsieur le préfet du Département de Lac Wey dans le fonctionnement du conseil municipal par interdiction de la tenue des sessions malgré les multiples demandes introduites par les conseillers à Monsieur le Maire intérimaire pour régler certains problèmes qui selon eux, entravent la Mairie ».



Le conseil municipal se dit exaspéré par le fait que le maire refuse catégoriquement de tenir même des simples rencontres avec les conseillers pour des échanges et conseils, bien que cela soit une initiative venue du conseil municipal.