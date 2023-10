Tchad : les conseillers nationaux approuvent à la majorité la dissolution de l'abattoir frigorifique de Farcha

À la suite de la discussion générale de la huitième séance plénière de la deuxième session ordinaire 2023, les Conseillers Nationaux ont donné leur aval, le mardi 31 octobre 2023, au projet de loi visant à ratifier l'Ordonnance n° 013/PT/2023 du 1er août 2023, qui concerne la dissolution de l'Abattoir Frigorifique de Farcha (AFF).



Les résultats du vote se répartissent comme suit : 97 voix en faveur, 7 abstentions, et 36 voix contre.



La Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Fatimé Aldjineh Garfa, la Ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Walendom Robertine, ainsi que le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Dr Abderahim Awat Atteib, ont participé à cette séance plénière.