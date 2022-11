Tchad : les conseillers nationaux manquent de moyens roulants et le font savoir

"Nous sommes 45 politico-militaires à être représentés au Conseil national de transition (CNT). Nous n'avons pas de voiture et on nous demande de quitter l'hôtel dans 20 jours. À notre âge, avec nos femmes et nos enfants, on ne peut aller vivre en famille. C'est une honte même pour le CNT", a affirmé Takilal Ndolassem.



Le président du CNT, Dr. Haroun Kabadi, a apporté une réponse en plénière : "ce n'est pas le CNT qui t'a emmené, c'est le gouvernement. Adresse-toi à lui".



Et d''ajouter : "pour ce qui est des moyens roulants, nous ferons l'effort nécessaire pour que le gouvernement puisse nous aider dans les plus brefs délais à (régler) l'ensemble de la logistique nécessaire pour permettre aux conseillers nationaux d'avoir les meilleures conditions de travail".