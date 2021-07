Tchad : les consignes de la mairie de N'Djamena pour la prière de l'Aïd Al Adha

En perspective de la célébration de la fête de l'Aïd Al Adha, le maire 2ème adjoint de la ville de N'Djamena, Brahim Abdou Mahamat Choua, a appelé lundi les fidèles qui prendront part à la grande prière dans les différentes mosquées d'observer des consignes :



- Respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement ;

- Respecter les horaires de prière fixés par la direction générale du protocole d'État et le Conseil supérieur des affaires islamiques ;

- Se débarrasser de toutes armes blanches ou à feu ;

- Laisser les téléphones portables à la maison ;

- Se soumettre aux fouilles des services de sécurité et des comités de vigilance.



La mairie rappelle aux commerçants que la vente des jouets sous forme d'arme à feu et d'explosif est formellement interdite.