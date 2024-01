Tchad : les corporations du Moyen-Chari présentent leurs vœux au gouverneur

Ce sont au total 22 corporations composées des organisations de la société civile, des militaires, des délégués, chefs de service déconcentrées de l’Etat, les autorités administratives, les partis politiques, les chefs traditionnels, les leaders religieux et bien d’autres, qui ont présenté leurs vœux à Ousmane Brahim Djouma, gouverneur de la province du moyen-Chari.



Du cabinet du gouvernorat, jusqu’aux personnes handicapées, chaque représentant a eu droit à la parole pour s’exprimer à cœur ouvert, devant le gouverneur.



C’est l’occasion pour Ousman Brahim Djouma de recevoir les félicitions et les encouragements, pour son pragmatisme dans le service qu’il a rendu à la population du Moyen-Chari, malgré quelques difficultés observées çà et là, durant son séjour à la tête de cette province. « Monsieur le gouverneur, que Dieu vous bénisse, soyez courageux, faites plus pour la province du Moyen-Chari, partant pour le Tchad… ».



Ce sont entre autres les mots qui reviennent souvent sur les lèvres de chaque représentant qui a pris la parole, au cours de cette présentation des vœux. Ceci, pour encourager l’autorité administrative dans sa lutte pour la paix et le vivre ensemble, qui a réduit et contrecarré dès son arrivée le sempiternel conflit éleveurs-agriculteurs, les conflits intercommunautaires, la lutte contre la corruption, le problème de pénurie de carburant et bien d’autres maux.



Il n’était pas seulement question à cette occasion de jeter les fleurs à Ousmane Brahim Djouma, mais aussi l’occasion pour d’autres représentants des différentes couches socioprofessionnelles, d’énumérer les difficultés rencontrées sous son règne, en terme de doléances pour relever le défi de l’administration pour le bien de la population.



C’est le cas du préfet du département du Barh Kôh, Ramadane Djarsia, qui, après avoir souhaité au gouverneur ses vœux les meilleurs, lui a demandé de jeter un regard rétrospectif sur la situation de certains sous-préfets de sa circonscription, nommés par message et dont la situation n’est pas régularisée jusque-là.



L’on note d’autres préoccupations à ce rendez-vous. Il s’agit de l’intervention de la secrétaire générale de l’académie du Sud-est, Mme Line Livorice Neloum, qui a demandé au gouverneur de s’impliquer pour asseoir cette institution qui peine à siéger avec plusieurs complexes qui sont entre autres, les structures éducatives scolaires et universitaires pour améliorer le système éducatif dans sa zone d’intervention partant le Tchad.



Le point le plus sensible, est celui du problème de pénurie de carburant dans le Moyen-Chari, abordé par Mahamat Boka Ramadane, secrétaire général provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), représentant les partis politiques dans la province.



Pour lui, le gouverneur doit redoubler d’effort pour trouver une solution à ce problème qui freine le développement socioéconomique de la province du Moyen-Chari. Répondant à toutes ces préoccupations, le gouverneur du Moyen-Chari, le général de division, Ousman Brahim Djouman, se dit ému de la collaboration qui prévaut entre lui et sa population, à travers les différentes organisations qu’il ne cesse de lui adresser ses reconnaissances.



Il promet de traduire dans les faits les recommandations, et les doléances à sa hiérarchie qui répondra à la préoccupation de chaque représentant.