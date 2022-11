Tchad : les corps de deux enfants de 5 et 10 ans repêchés à Walia

N'Djamena - deux corps sans vie ont été repêchés dans la soirée du 27 novembre à Walia Hadjaraï, dans le 9ème arrondissement. Il s'agit de deux enfants âgés de 5 et 10 ans.



Les corps ont été récupérés par des riverains et transportés à la morgue, a constaté Alwihda Info.



Les deux enfants se seraient noyés accidentellement. Plusieurs autres cas similaires ont été enregistrés ces dernières semaines dans la capitale.



La capitale a été touchée ces derniers mois par d’importantes inondations liées à la pluviométrie puis à la crue des fleuves Chari et Logone.