Tchad : les cours suspendus sur tout le territoire

Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ont annoncé jeudi la suspension des cours à tous les niveaux (privé, public) sur l'ensemble du territoire à partir du vendredi 20 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre.



Les délégués provinciaux à l'éducation nationale et à la jeunesse, les présidents des Universités et les directeurs généraux des Instituts sont chargés de l'exécution de la décision, tandis que les recteurs doivent en assurer le suivi.