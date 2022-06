Tchad : les crédits agricoles octroyés au Logone Occidental

L’occasion pour le chef de bureau de l'ONAPE, Djikoloum Thierry, de rappeler que c’est depuis 2012 que le gouvernement soutient les agriculteurs en leur octroyant ces crédits à intérêt zéro pour leur permettre de booster leurs productions.



Pour la campagne agricole 2022-2023, il est prévu de donner au total 173.227.000 de Francs CFA aux producteurs du Logone Occidental. Djikoloum Thierry s’est réjouit du fait que depuis 10 ans qu'il a été instauré, le crédit agricole n'a pas été aussi bien remboursé qu'en 2021. La totalité des bénéficiaires ont remboursé leurs crédits dans le Logone Occidental. Il a souhaité qu’il en soit ainsi pour la campagne agricole en cours.



Lançant officiellement l’octroi des crédits, le secrétaire général de la province du Logone Occidental a encouragé les bénéficiaires à rembourser à temps leurs crédits. Il a demandé aux chefs de canton de veiller à cela afin de permettre un accompagnement le plus longtemps possible des producteurs dans tout le pays. Déjà plus de 1,48 milliard a été donné aux producteurs.