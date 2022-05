Tchad : les décès de paludisme des femmes enceintes préoccupent

De nombreux médecins et personnels de la santé se sont retrouvés le 26 mai dernier autour d'une conférence sur la question de la santé prénatale liée au paludisme.



Le Programme national de lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé publique, les médecins spécialisés, l'organisation des sages-femmes et des partenaires de lutte sont tous concernés par cette question du traitement préventif intermittent.

Il était question de mener un dialogue professionnel au bout duquel, la conclusion sera d'envisagée l’amélioration des stratégies de lutte contre les décès des femmes enceintes liés au paludisme.



Le ministère de la Santé publique expose comme problématique, la faible fréquentation des établissements des soins prénataux, l'insuffisance des infrastructures sanitaires ne permettant pas l'accès aux femmes, l'insuffisance du personnel qualifié dans certaines formations sanitaires de premier échelon, la dépendance économique et socioculturelle des femmes, le faible niveau d'éducation des femmes, etc...



D’après ces nombreux constats des différents panelistes issus des différentes parties invitées à cette conférence, l'inquiétude de tous reste le taux élevé de décès des femmes enceintes causés par cette périlleuse fléau du paludisme, sachant que la période la plus néfaste (saison pluvieuse au Sahel), se pointent à l'horizon.



Le Programme national de lutte contre le paludisme a dû organiser cette conférence, afin qu'en collaboration avec les partenaires de lutte, les stratégies s’améliorent, surtout pour booster la mise en œuvre du traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme enceinte.