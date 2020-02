Tchad : les défenseurs de droits humains dénoncent la situation à Abéché

Le secrétaire à l'encadrement et à la formation de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH), Abbass Al Hassan, a regrette samedi dans un communiqué, "l'assaut sauvage avec des moyens disproportionnés contre des personnes sans défense et à mains nues", suite à la manifestation contre la tentative de déguerpissement du Palais Royal à Abéché.



La CTDDH "dénonce des tirs de grenade lacrymogène et des tirs à balles réelles sur des femmes, des enfants et des personnes âgées ; cinq d'entre elles ont été blessées. D'autre part, trois personnes en l'occurrence Ali Abdelhadi OURADA, Yakhoub Ibrahim Ourada et Mahamat Youssouf Sanoussi Ourada avaient été arbitrairement arrêtées sur ordre du Gouverneur et gardées dans les locaux de la gendarmerie pendant quatre jours."



Elle exige "l'arrêt immédiat de cette barbarie et demande au Gouverneur d'ouvrir sans délais des négociations pour un règlement amiable de la crise."



La Ligue tchadienne des droits de l'Homme a estimé pour sa part que "c'est une situation inadmissible qu'il convient de dénoncer avec vigueur. La propriété est sacrée et inviolable. Nul ne devrait être exproprié sans que les formes de la loi ne soient respectées. Or, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un bien familial."