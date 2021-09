Tchad : les défis et perspectives du CILSS au centre d'un comité régional

Le comité régional de programmation et de suivi du comité inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) a clôturé sa réunion ce 16 septembre. Mahamat Ahmat Lazina, ministre de l'environnement ayant clôturé les travaux, s'est vanté d'une "réunion qui a tenu toutes ses promesses".



Elle a permis de présenter les potentialités et "l'expertise avérée" du CILSS et a aussi permis d'échanger "franchement" sur les défis et perspectives de l'institution. Les assises ont aussi permis de tracer des pistes d'action pour redonner au CILSS "des perspectives plus prometteuses", a annoncé Lazina.



Le communiqué final, pour le ministre, sera une référence majeure pour les ministères qui l'observeront avec "sérénité" afin de prendre des décisions au grand bonheur des populations sahéliennes et ouest-africaines. Le ministre de l'environnement n'a pas occulté les partenaires techniques et financiers pour le financement de différents projets et la confiance renouvelée au CILSS.