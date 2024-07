Tchad : les délégués du personnel de l'ADAC se réjouissent du nouveau décret abrogeant celui du 3 mars 2023

C'est à travers un point de presse tenu par le représentant des délégués du personnel de l'Autorité de l'Aviation Civile (ADAC), Abdelrahim Mahamat Youssouf Adam Barka, ce mercredi 3 juillet 2024, au sein de l'Institution, que les délégués du personnel de l'ADAC, ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'annulation du décret N°0372 du 3 mars 2023, et son remplacement par le décret N °0011 du 10 juin 2024, portant organisation et fonctionnement de l'ADAC.



En effet, tant décrié, le décret N°0372 du 3 mars 2023, a constitué un véritable pierre d'achoppement pour le personnel de l'ADAC.



Selon Abdelrahim Mahamat Youssouf Adam Barka, le nouveau décret N°0011 du 10 juin 2024, prend en compte les attentes et les préoccupations du personnel. Car il permet à l'ADAC d'accomplir sa mission régalienne de supervision, de sécurité et de sûreté de l'avion civile. Il permet aussi à l'ADAC de faire des économies d'échelle, avec la suppression de quelques postes budgétivores.



Les délégués du personnel de l'ADAC, se réjouissent et soutiennent ce nouveau décret, et demandent à leur hiérarchie l'amélioration des conditions de travail du personnel. Par ailleurs, ils dénoncent les agissements de quelques individus tapis dans l'ombre, qui s'opposent à toute réforme voulue par le personnel au sein de l'ADAC.