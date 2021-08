Tchad : les denrées alimentaires sont de plus en plus chères

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le gouvernement a exonéré un certain nombre de produits dont les denrées alimentaires et levé la caution de 30% sur l’exportation des produits agricoles. Malgré cette mesure, le prix des denrées alimentaires est à la hausse sur le marché.



L'arrêté n°34 signé par le ministre des Finances fixe un certain nombre de modalités d'accès aux produits agricoles tel que le maïs, le riz. Il suspend également la caution de 30% à laquelle sont astreintes les exportations des produits agricoles. Cette mesure doit permettre à la population d’accéder aux produits agricoles à un prix raisonnable. Sur les marchés de la ville, le prix des denrées alimentaires augmente du jour au lendemain.



Au marché à mil dans le deuxième arrondissement, il est difficile de se procurer un sac de mil à un prix raisonnable. Au marché d’Atrone dans le 7ème arrondissement, il est difficile d’avoir un sac de mais à 25.000 Fcfa. Le Long débat ne finit pas entre clients et vendeurs. Le prix de maïs et du riz ont grimpé vertigineusement.



Peu avant la saison de pluie, le sac de riz décortiqué se vendait à 45.000 Fcfa. Il coute aujourd'hui entre 50.000 à 55.000 Fcfa voire plus. Le sac de maïs qui coutait 25.000 Fcfa se vend aujourd’hui à 30.000 Fcfa. L’huile de d’autres produits alimentaires ont vu leur prix augmenter.



Pour les grossistes, plusieurs causes sont à l'origine de l’augmentation des prix. Il y a notamment le fait que ceux qui convoient les marchandises rencontrent assez de difficultés avec le mauvais état des routes. Cette situation a des répercussions sur les denrées stockées dans des magasins car pour faire suffisamment de bénéfices, les prix sont revus à la hausse.



Afin de permettre à la population d’acheter les produits de première nécessité à un prix raisonnable, l’association des consommateurs doit s’impliquer pour le respect et la mise en application de l’arrêté qui lève la caution 30% sur l'exportation des produits agricoles.