Tchad : les députés adoptent une loi d'encouragement à l'investissement

Les députés ont ratifié lundi à l'Assemblée nationale, un projet de loi portant accord pour l'encouragement et la protection de l'investissement entre le Tchad et le Fonds de l'organisation des pays exportateurs de pétrole.



La loi vise à stimuler et à faciliter les investissements extérieurs au Tchad, grâce à un cadre juridique incitatif. Elle fixe les conditions minimales de protection dont bénéficient les investisseurs. Elle précise également la durée de protection dont peut bénéficier l'investisseurs, de 10 à 20 ans.



"Il est attendu de cet accord un milliard de dollars. C'est un accord qui est très important parce que c'est un document qui va apporter une certaine protection et un cadre d'investissement stable pour tous ceux qui veulent investir dans notre pays", a indiqué la ministre de l'Aménagement du territoire, Achta Ahmat Breme.



D'après la ministre, "l'accord est signé, il est ratifié aujourd'hui. On attend maintenant la mise en oeuvre et aussi le travail sur la mentalité de nos confrères, de nos concitoyens."



Plusieurs députés se sont exprimés sur la loi et ont fait part de leurs réserves, dont le leader de l'UNDR, Saleh Kebzabo. Les autorités ont à nouveau été invitées à créer un climat stable et favorable à l'investissement.