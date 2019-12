Tchad : les députés approuvent une modification du Code électoral

Les députés ont adopté mardi au Palais de la démocratie, la loi portant modification du Code électoral. La loi introduit des modifications importantes sur les délais des opérations pré-électorales et électorales, les délais d’affichage des listes, le mode de scrutin, le montant de la caution, la parité homme-femme, la déclaration et au délai de dépôt de candidature ou encore la détermination des circonscriptions électorales des nomades.



Les départements d'Abougoudam (Ouaddaï), Arada (Wadi Fira), Assimé et Wadi Rimé (Batha) et Salla (Barh El Ghazel) sont désormais considérés comme des circonscriptions électorales nomades. Les nomades seront représentés avec cinq sièges de députés au cours de la prochaine législature.



Le délai pour la convocation du corps électoral passe désormais de six mois à 45 jours. Un délai jugé "raisonnable" par le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, sachant que "le tempes est entrain de filer".



La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, a proposé un amendement sur l'instauration d'un quota de 20 sièges accordé d'office aux femmes. Les députés ont rejeté cette proposition. Toutefois, les listes des partis politiques pour les législatives comporteront un quota d'au moins 30% de femmes.



Le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo, a détaillé les prochaines étapes devant conduire aux élections. "Maintenant que toutes les dispositions sont prises, on va se tourner vers la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour voir s'ils ont fini avec les démembrements et l'ensemble du travail qu'ils ont. Une fois que tout est fait, on va se retrouver pour fixer la date des élections futures dans un bref délai", a-t-il indiqué.



"On va très bientôt aller aux urnes et on va avoir une assemblée future qui sera composée de 161 sièges, composée de l'ensemble des tchadiens", a-t-il ajouté.