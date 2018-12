Tchad : les députés demandent plus de moyens pour les médias publics

L'Assemblée nationale a adopté le 23 décembre 2018 le projet de loi portant création de l'office nationale des médias audiovisuels (ONAMA). Cette nouvelle structure remplace l'Office National de Radiodiffusion du tchad (ONRTV).



Les députés ont estimé que les deux médias publics -Télé Tchad et Radio Tchad- ne répondent pas aux attentes du grand public. Parmi les maux qui minent ces deux services, ont été relevés le manque de professionnalisme, le non-respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste et la démotivation des anciens journalistes.



De plus, des critiques ont été émises à l'égard des grilles de programmes. Il est reproché à la Télé Tchad de diffuser continuellement les mêmes émissions. La conséquence est que le public est déconnecté des programmes nationaux au profit des chaines étrangères.



De l'avis des députés, la crise que traverse ces deux médias réside dans la gestion de ses ressources financières et de la bonne gouvernance. "Ce ne sont pas les sigles, les titres, les logos qui feront d'une télévision une bonne télévision. En réalité c'est la pratique, les moyens de travail alloués aux acteurs, c'est la bonne gouvernance dans la gestion de la structure", a relevé un député à l'hémicycle.



Les députés ont invité le gouvernement à s'investir davantage dans la formation des agents, des réalisateurs et des producteurs, et à les doter de moyens conséquents pour relever le défi de la production afin de rendre plus attrayantes les grilles de programme.



Les députés ont également adopté le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle tandis que l'ordonnance portant organisation du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a été examinée.